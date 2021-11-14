В результате землетрясения в Иране пострадали 47 человек

В результате землетрясения в Бандар-Аббасе были разрушены несколько жилых домов. Фото: Twitter

На юге Ирана в результате двух мощных землетрясения пострадали по меньшей мере 47 человек. При этом в результате подземных толчков погибли два человека.

Об этом сообщает Jamaran.

При этом семь человек в настоящее время госпитализированы, пять из которых находятся в отделении неотложной помощи и еще двое - в больничной палате.

При этом в результате землетрясения в Бандар-Аббасе были разрушены несколько жилых домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение

В Иране вблизи порта Бандар-Абас 14 ноября произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Погиб один человек.