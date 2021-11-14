Смертельное землетрясение всколыхнуло Иран

Две местные больницы приготовились принимать пострадавших. Фото: Reuters

В Иране вблизи порта Бандар-Абас 14 ноября произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили травмы.

Землетрясение всколыхнуло город Финн в южной иранской провинции Хормозган, сообщает IRNA.

"Подземные толчки начались в 15:37 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине 15 км", - заявили в сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета.

Несколько спасательных команд направили в пострадавшую в результате землетрясения зону. Две местные больницы приготовились принимать возможных пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение

На Юго-Западе Китая в провинции Сычуань 16 сентября произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. По меньшей мере два человека погибли. Еще 60 человек получили ранения, обрушились 35 домов.