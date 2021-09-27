Оползень накрыл китайскую провинцию: есть погибшие

На поиски выделили 70 единиц техники. Фото: pixabay.com

На юго-востоке Китая в провинции Сычуань в результате масштабного оползня в воскресенье погибли два человека.

Еще 12 человек считают пропавшими без вести, сообщает "Синьхуа". Причиной природного катаклизма послужил сильный ливень.

"Из-за оползня в ловушке оказались 62 человека. Нашли 50 пропавших, двое из них мертвы", - говорится в сообщении.

Для поисков задействовали более 700 человек и 70 единиц техники.

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В конце мая на северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате участников пришлось эвакуировать, 21 человек погиб из-за непогоды.