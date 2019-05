В ресторане клиенту случайно "подарили" вино почти за $6000

Посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тысячи фунтов (около 5,8 тысячи долларов).

Официант ресторана Хоксмур в Манчестере вместо бутылки бордо стоимостью 260 фунтов (около 330 долларов) принес клиенту вино того же урожая, но в 17 раз дороже, пишет Би-Би-Си.

Ошибка обнаружилась не сразу, о чем ресторан сообщил в Twitter, опубликовав фотографию двух бутылок под заголовком "Выглядят весьма похоже, окей?!" "Клиенту, которому мы вчера вечером случайно принесли бутылку Шато Ле Пен Помроль 2001 года стоимостью 4500 фунтов: надеемся, вы хорошо провели время! Нашему сотруднику, случайно подавшему не ту бутылку, желаем не унывать! Разовые ошибки случаются, а мы тебя все равно любим".

