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пятница, 17 мая 2019 04:30

В ресторане клиенту случайно "подарили" вино почти за $6000

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В ресторане клиенту случайно &quot;подарили&quot; вино почти за $6000
Официант ошибочно подал клиенту вино за 6 тыс. долл.

Посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тысячи фунтов (около 5,8 тысячи долларов).

Официант ресторана Хоксмур в Манчестере вместо бутылки бордо стоимостью 260 фунтов (около 330 долларов) принес клиенту вино того же урожая, но в 17 раз дороже, пишет Би-Би-Си.

Ошибка обнаружилась не сразу, о чем ресторан сообщил в Twitter, опубликовав фотографию двух бутылок под заголовком "Выглядят весьма похоже, окей?!" "Клиенту, которому мы вчера вечером случайно принесли бутылку Шато Ле Пен Помроль 2001 года стоимостью 4500 фунтов: надеемся, вы хорошо провели время! Нашему сотруднику, случайно подавшему не ту бутылку, желаем не унывать! Разовые ошибки случаются, а мы тебя все равно любим".

Сотрудник ресторана случайно взял другую бутылку, перепутав ее с бордо того же урожая. Вино подали к столу, и клиент ни о чем не подозревал. Ошибку заметил менеджер уже позже.

В мире всего 500 ящиков Шато Ле Пен Помроль 2001 года, как сообщает винный гид "Культовые вина" (Cult Wines). Он описывает этот сбор так: "Его глубокий рубиновый/сливовый/пурпурный цвет сопровождается необыкновенным ароматом ликера из черной смородины Крем де Кассис, вишневого ликера, слив, лакрицы, карамели и сладкого тоста". На винном сайте Vivino.com это вино назвали легендарным.

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