В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка

Пейсли Шултис было четыре года, когда она пропала без вести. Фото: Reuters

Полиция Соединенных Штатов Америки нашла живой шестилетнюю девочку, которая пропала еще в июле 2019-го.

Пейсли Шултис почти три года находилась в потайной комнате дома в городке Согертис, сообщает BBC.

"Она пропала без вести в четырехлетнем возрасте. Полиция подозревала, что биологические родители девочки, которых лишили родительских прав, причастны к исчезновению. Недавно правоохранители узнали, что они держат Пейсли в тайной комнате и получили ордер на обыск дома. Ранее они его уже обыскивали, но ничего не нашли", - говорится в сообщении.

Во время проверки в доме находился 57-летний Кирк Шултис-старший — биологический дедушка девочки. Он заявил, что ему неизвестно о месте пребывания ребенка. Полиция разобрала часть лестницы и нашла Пейсли с ее биологической матерью, 33-летней Кимберли Купер, в небольшом холодном и влажном помещении.

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Соседи ни разу не видели Пейсли на улице. Сейчас девочку вернули к законным опекунам и ее старшей сестре.

Полиция задержала отца ребенка, 32-летнего Кирка Шултиса-младшего, дедушку и мать, обвинив их в похищении. Первых двоих отпустили до начала судебного процесса. Мать остается под арестом.

29-летняя жительница Индии 11 лет прожила взаперти в комнате у мужчины, в которого была влюблена. Все это время считала ее пропавшей без вести.