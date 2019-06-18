В популярной среди украинцев стране ввели чрезвычайное положение

Усилили охрану людных мест и государственных учреждений. ФОТО: УКРИНФОРМ

Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране в связи со смертью экс-президента Мухаммеда Мурси.

На всей территории страны на улице действуют дополнительные наряды полиции, сообщает Анадолу.

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"Отпуска всех работников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, возле церквей и мечетей", - пишут египетские СМИ.

В международном аэропорту Львов существенно задерживаются рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Египет.