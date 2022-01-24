В Перу из-за разлива нефти объявили чрезвычайную ситуацию

Ряд стран заявляли, что разлив нефти может привести к экологической катастрофе. Фото: Reuters

Правительство Перу вчера, 23 января, объявило чрезвычайную экологическую ситуацию в прибрежной зоне Лимы, пострадавшей от недавнего разлива нефти.

Об этом сообщает "СИНЬХУА Новости".

Продлится она на 90 дней. Власти назвали нынешний инцидент одной из самых "серьезных экологических катастроф" на побережье за ​​последние годы.

"Разлив нефти произошел 15 января, когда танкер выгружал нефть на одном из терминалов НПЗ La Pampilla компании Repsol в соседней с Лимой провинции Кальяо", - говорится в сообщении.

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Теперь компания планирует очистить побережье до конца февраля. Уже удалось вывезти 1580 кубометров загрязненного песка.

От разлива нефти пострадали пляжи Коста-Азул, Вентанилья, Каверо и Плая-Гранде, а также 512 гектаров территории Национальной заповедной системы островов, островков и мысов Гуано и 1758 гектаров в заповедной зоне Анкон.

Разлив нефти произошел из-за цунами, вызванного извержением подводного вулкана в Тихом океане. Он навредил флоре и фауне. В море пролилось около 6 тыс. баррелей нефти.