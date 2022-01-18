По стране прокатились два землетрясения подряд: по меньшей мере 26 жертв

17 января западную часть Афганистана всколыхнули два землетрясения подряд.

Погибли по меньшей мере 26 человек, пишет BBC со ссылкой на данные геологического общества США.

"Первое землетрясение произошло в понедельник во второй половине дня. Второе - через 2 ч. Земные толчки силой 4,9 и 5,3 балла коснулись северо-западной провинции Бадгис - одного из беднейших регионов Афганистана", - говорится в сообщении.

Последовательные землетрясения вызвали обрушение зданий. Всего повреждено более 700 домов.

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Среди 26 погибших было четверо детей. Спасатели все еще разбирают завалы, поэтому количество погибших может увеличиться, предупреждают местные власти.

Фото: twitter.com/hassib_haidar

В горах Румынии произошло землетрясение. Толчки от него зафиксировали в Одесской области. Землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча. Эпицентр находился на глубине 130 км, в 125 км от границы с Украиной.