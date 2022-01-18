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вторник, 18 января 2022 09:52

По стране прокатились два землетрясения подряд: по меньшей мере 26 жертв
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17 января западную часть Афганистана всколыхнули два землетрясения подряд.

Погибли по меньшей мере 26 человек, пишет BBC со ссылкой на данные геологического общества США.

"Первое землетрясение произошло в понедельник во второй половине дня. Второе - через 2 ч. Земные толчки силой 4,9 и 5,3 балла коснулись северо-западной провинции Бадгис - одного из беднейших регионов Афганистана", - говорится в сообщении.

Последовательные землетрясения вызвали обрушение зданий. Всего повреждено более 700 домов.

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Среди 26 погибших было четверо детей. Спасатели все еще разбирают завалы, поэтому количество погибших может увеличиться, предупреждают местные власти.

Фото: twitter.com/hassib_haidar

В горах Румынии произошло землетрясение. Толчки от него зафиксировали в Одесской области. Землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча. Эпицентр находился на глубине 130 км, в 125 км от границы с Украиной.

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Дата
18
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