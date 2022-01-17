В Румынии произошло землетрясение, толчки ощутили и в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 1845
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 2538
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 414
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 936
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
15 Просмотров: 2313
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 603
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3240
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2358
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2475
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1872
Фото
Все фото
10
3
11
5
5
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков
Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков
В Одессе заметили природную аномалию с &quot;невероятным запахом&quot;
В Одессе заметили природную аномалию с "невероятным запахом"
Спасатели разобрали часть двора для спасения щенка
Спасатели разобрали часть двора для спасения щенка
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
Видео
Все видео
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4635
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 909
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 189
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
понедельник, 17 января 2022 09:16

В Румынии произошло землетрясение, толчки ощутили и в Украине

  Комментировать
В Румынии произошло землетрясение, толчки ощутили и в Украине
Эпицентр находился на глубине 130 км. Фото: pixabay.com

В горах Румынии произошло землетрясение. Толчки от него зафиксировали в Одесской области.

Землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча, сообщает пресс-служба ГСЧС. Эпицентр находился на глубине 130 км, в 125 км от границы с Украиной.

"Подземный толчок магнитудой 4,4 балла распространился на территорию Измаильского района без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По Украине второй раз за сутки пронеслось землетрясение

Мощное землетрясение 14 января всколыхнуло часть главного индонезийского острова Ява, повредив здания и дома. Эпицентр толчков находился на глубине 37 км. Сотни людей массово эвакуировали на улицы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Румынии произошло землетрясение, толчки ощутили и в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Началось иконоборчество

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 6 Просмотров: 28414
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 22213
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 21105
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 20241
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 14319
Одесса
В одесских школах перестали кормить детей - родители бьют тревогу
В одесских школах перестали кормить детей - родители бьют тревогу Просмотров: 1170
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение Просмотров: 2799
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
 Просмотров: 2565
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
 Просмотров: 792
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
15
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
9
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
7
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
6
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
5
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
Голосов: 386
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть