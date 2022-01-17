В Румынии произошло землетрясение, толчки ощутили и в Украине

Эпицентр находился на глубине 130 км. Фото: pixabay.com

В горах Румынии произошло землетрясение. Толчки от него зафиксировали в Одесской области.

Землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча, сообщает пресс-служба ГСЧС. Эпицентр находился на глубине 130 км, в 125 км от границы с Украиной.

"Подземный толчок магнитудой 4,4 балла распространился на территорию Измаильского района без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По Украине второй раз за сутки пронеслось землетрясение

Мощное землетрясение 14 января всколыхнуло часть главного индонезийского острова Ява, повредив здания и дома. Эпицентр толчков находился на глубине 37 км. Сотни людей массово эвакуировали на улицы.