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пятница, 14 января 2022 18:05

Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
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Мощное землетрясение 14 января всколыхнуло часть главного индонезийского острова Ява, повредив здания и дома.

Эпицентр толчков находился на глубине 37 км, пишет The Associated Press. Сотни людей массово эвакуировали на улицы.

"Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индийском океане примерно в 88 км на юго-запад от Лабуана, прибрежного города в провинции Бантен", - говорится в сообщении.

В то же время сообщения о погибших не поступали. Глава индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики Двикорита Карнавати заявил, что опасности цунами нет, но предупредил о возможных повторных подземных толчках.

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Многоэтажки в столице Джакарте трясло более 10 сек. В городах-спутниках Тангеранг, Богор и Бекаси сильно трясло даже двухэтажные дома.

Землетрясения часто случаются у большого архипелага, но в Джакарте они ощущаются редко. Индонезия подвержена сейсмическим потрясениям из-за местоположения на крупных геологических разломах, известных как Тихоокеанское "огненное кольцо".

В Закарпатской области 14 января зафиксировали второе землетрясение за сутки. Подземные толчки магнитудой 1,3 балла по шкале Рихтера зарегистрировали в 13:17. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к востоку от Ужгорода на глубине 2 км.

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Дата
14
января

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