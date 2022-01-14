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пятница, 14 января 2022 16:28

По Украине второй раз за сутки пронеслось землетрясение

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В Закарпатской области 14 января зафиксировали второе землетрясение за сутки.

Подземные толчки магнитудой 1,3 балла по шкале Рихтера зарегистрировали в 13:17, сообщает Главный центр специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находился в 12 км к востоку от Ужгорода на глубине 2 км", - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Как правило, колебания испытывают лишь некоторые люди, находящиеся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах.

В течение последних двух лет в районе Ужгорода зафиксировали шесть землетрясений. Наиболее мощные состоялись 19 и 27 апреля 2020-го. Их магнитуды составляли 3,1 и 3,2 балла соответственно.

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Автор: gcsk.gov.ua
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В Украине произошло землетрясение

Последнее зарегистрированное землетрясение на Закарпатье произошло 13 января. Подземные толчки магнитудой 2,1 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 14:44.

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Дата
14
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