В Тихом океане проснулся вулкан. Юг Японии накрыло цунами

В Тихом океане началось извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай.

Об этом сообщает BBC.

Подводное извержение вулкана повлекло за собой волны более метра, которые обрушились на Тонга. Большинство регионов страны, чья столица находится всего в 65 км (40 милях) к югу от извержения, покрыты пеплом и переживают почти полное отключение электроэнергии, телефонных линий и интернета.

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"Шлейфы газа, дыма и пепла, сыпавшиеся из вулкана, достигли 20 км в небо", - говорится в сообщении. О пострадавших не говорится.

Автор: Reuters Звуки 8-минутного извержения подводного вулкана около Тонги были слышны даже в США.

О волнах высотой до 3-х метров предупредила Япония. К югу страны обрушились волны высотой 1,2 метра. Также об угрозе цунами предупредили США и Новая Зеландия.

Мощное землетрясение 14 января всколыхнуло часть главного индонезийского острова Ява, повредив здания и дома. Эпицентр толчков находился на глубине 37 км. Сотни людей массово эвакуировали на улицы.