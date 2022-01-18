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вторник, 18 января 2022 14:08

Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
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Королевство Тонга пострадало от последствий извержения подводного вулкана.

Вулканический пепел засыпал остров, препятствующий посадке самолетов с гуманитарной помощью от третьих стран. Новая Зеландия не может доставить туда питьевую воду, пишет Reuters.

"Известно по меньшей мере о двух погибших. Но власти отмечают, что их может быть значительно больше. Стихия создала проблемы с коммуникацией и не все ведомства могут взаимодействовать между собой и с гражданами", - говорится в сообщении.

Одна из погибших - гражданка Великобритании, говорится в отчете Организации Объединенных Наций.

Местная администрация разрабатывает план эвакуации людей с отдаленных островов, где многие дома разрушены волной цунами. Сигнал тревоги заметили на отдаленном архипелаге Хаапаи, в частности на маленьких островах Фоной и Манго, где проживают 69 и 36 человек соответственно. На острова обрушились волны до 10 м высотой, в результате чего на Манго уничтожено все поселение.

Фото: Reuters

Столица Нукуалофа покрыта темно-коричневым пеплом, сообщают также о катастрофических повреждениях на островах Фоноифуа, Нинива и Номука.

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Тонга является островным государством, в которое входят 176 островов, в том числе 36 ненаселенных. На остальных живут всего 104 494 человека. Вулкан Хуна Тонга-Хунга Хаапай расположен в так называемом Тихоокеанском огненном кольце - регионе чрезвычайно высокой сейсмической активности.

15 января в Тихом океане началось извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Юг Японии накрыло цунами.

Подводное извержение вулкана повлекло за собой волны более метра, которые обрушились на Королевство Тонга. Большинство регионов страны, чья столица находится всего в 65 км (40 милях) к югу от извержения, покрыты пеплом и переживают почти полное отключение электроэнергии, телефонных линий и интернета.

Также об угрозе цунами предупредили США и Перу.

Это извержение стало крупнейшим за десятилетие. Извержение было слышно даже в Новой Зеландии - в 2300 км от Тонги.

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Дата
18
января

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