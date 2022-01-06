В Африке проснулся один из крупнейших вулканов мира

Эксперты уверяют, что вулкан вряд ли взорвется. Фото: bbc.com

В Африке начал извергаться один из самых крупных и активных вулканов в мире.

Ньирагонго расположен на востоке Демократической Республики Конго, пишет ВВС. Сейчас геологи фиксируют там огромные облака дыма и вулканического пепла.

"Причиной образования дыма и пепла, которые можно увидеть по всему городу Гома, являются спорадические взрывы. Несмотря на это, вулканологи говорят, что активность Ньирагонго вряд ли перейдет в более опасную фазу", - заявил директор местной обсерватории Селестин Касерек.

Ньирагонго - вулкан в африканских горах Вирунга в 20 км к северу от озера Киву на приграничной с Руандой территории Конго. С 1882 года зарегистрировали 34 извержения. Главный кратер вулкана имеет 250 м глубиной и 2 км в ширину. В нем располагается озеро бурлящей лавы, которое в последние годы постоянно активное и не угасает.

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В Индонезии на острове Ява 4 декабря произошло извержение вулкана. Пепел накрыл окрестные села, заставив сотни жителей покинуть собственные жилища. Вулкан, который находится на высоте 3676 м над уровнем моря, ранее извергался в январе.