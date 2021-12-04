В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана.

Пепел накрыл окрестные села, заставив сотни жителей покинуть собственные жилища, сообщает ВВС.

"Жители вблизи горы Семеру на востоке Явы эвакуируются, спасатели едут в этот район. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/PRB_BNPB

Авиакомпании предупредили о туче пепла, которая поднялась в небо на высоту более 15 км.

Вулкан, который находится на высоте 3676 м над уровнем моря, ранее извергался в январе.

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Через семь недель от начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма еще один поток лавы достиг моря. В результате столкновения лавы с водой образуется водяной пар с частицами соляной кислоты. Они могут быть опасными для здоровья человека.