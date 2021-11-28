Вулкан на острове Ла-Пальма выбросил новый поток лавы

Также эксперты утверждают, что за ночь было зафиксировано по меньшей мере 80 землетрясений. Фото: Reuters

На испанском острове Ла-Пальма открылось несколько новых вулканических отверстий, выбрасывающих новую лаву, что грозит увеличить ущерб на эвакуированных землях. Об этом пишет Институт вулканологии Канарских островов.

Расплавленная порода, выходящая из главного нового проема, является очень текучей и продвигается со скоростью 6 метров в минуту до районов, которые до сих пор не были покрыты лавой.

Эксперты утверждают, что за ночь было зафиксировано не менее 80 землетрясений, самый мощный из них достигал 3,6 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Канарах усилилось извержения вулкана - подборка фото

На прошлой неделе одна из рек лавы разрушила местное кладбище, перезахоронив останки более 3 000 человек.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма - Канарские острова, Испания - начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни зданий. С 83 тыс. жителей острова эвакуированы около 6 тыс. человек.