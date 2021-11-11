Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры

Через семь недель от начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма еще один поток лавы достиг моря.

В результате столкновения лавы с водой образуется водяной пар с частицами соляной кислоты, сообщает RTVE. Они могут быть опасными для здоровья человека.

"Расплавленная порода, температура которой составляет 800-900°C, достигла пляжа в Гирресе. Оттуда она попала в Атлантический океан", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Людей из домов вокруг пляжа эвакуировали в течение нескольких последних недель.

Гораздо больший поток лавы достиг моря в конце сентября и с тех пор сформировал новый полуостров, площадь которого уже более 40 га.

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19 сентября на острове Ла-Пальма, который относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим. За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4 баллов. 21 октября пепел канарского вулкана Кумбре-Вьеха достиг территории Украины. На высоте 10-15 км наблюдается превышение диоксида серы.