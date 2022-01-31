В отеле 16 человек отравились угарным газом

Людей без сознания находили в воде и у бассейна. Фото: Reuters

В США, в штате Огайо, в отеле обнаружили людей без сознания. Среди них – дети.

Об этом сообщает New York Post.

В воде без сознания обнаружили двухлетнюю девочку. Еще несколько человек были без сознания у басейна. Они отравились угарным газом.

Полиция сообщила, что семь человек были доставлены в местные больницы в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В доме нашли мертвыми супругов и четверых детей

"Еще двое были доставлены и находятся в стабильном состоянии. Еще пятеро обратились в больницу, двое оказали помощь на месте", - говорится в заявлении.

У пострадавших было жжение в горле и головокружение. После этого отель был эвакуирован.

Пока источник угарного газа еще не установлен, но все газопроводы были закрыты.

В дачном доме в Надлиманском массиве под Одессой нашли мертвыми детей 5, 7, 9 лет, их 41-летнего дядю и бабушку, 71 год. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.