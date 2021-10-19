В Латвии вводят комендантский час и закрывают магазины на карантин

Вакцинация в украинском Краматорске / Getty Images

Власти Латвии в понедельник, 18 октября, решили ввести жесткие карантинные меры по борьбе с Covid-19.

Правительство должно утвердить пакет в среду, 20 октября. В случае позитивного решения они вступят в силу 21 октября. Об этом пишет Delfi.

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Премьер Латвии Артурс Кришьянис Кириньш заявил, они эти меры будут действовать как минимум в четыре недели - до 15 ноября.

Обучение в вузах будет удаленное. Закроют все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Также парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания. Запретят спортивные, развлекательные и культурные мероприятия, работу кинотеатров, театров и концертных залов.

Ограничат право на собрания и передвижение людей из разных семей в одном автомобиле.

Возобновят программы помощи, в том числе пособия по потере доходов с работы.

Кариньш принес извинения вакцинированным жителям. Он признал, что процесс вакцинации в стране фактически провалился, и это стало причиной для введения ограничений. В стране полностью вакцинированы 50% населения, в сравнении с 15% в Украине.

"Многим это может показаться непонятным - почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот, все открыто. Причина в том, что процесс вакцинации не получился так, как мы задумывали", - сказа Кариньш.

По поручению премьера Дениса Шмыгаля для регионов установили выполнения целевых показателей по охвату вакцинацией от Covid-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю. Соответствующее поручение подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко и направил к исполнению.