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вторник, 19 октября 2021 10:31

1,5 млн прививок в неделю: Кабмин установил план вакцинации

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1,5 млн прививок в неделю: Кабмин установил план вакцинации
Украина может делать 1,5 млн Covid-прививок в неделю, считает Виктор Ляшко. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля для регионов установили выполнения целевых показателей по охвату вакцинацией от Covid-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

Соответствующее поручение уже подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко и направил к исполнению, сообщила пресс-служба МОЗ.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое может выполнить. Все цели реальны и утверждены. Отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, доказали способность достичь поставленных уровней охвата вакцинацией", - считает Ляшко.

Всего с 24 февраля по 18 октября в Украине сделали 14 635 480 прививок. Одну дозу получили 8 065 760 человек. 6 573 564 граждан прошли полный курс вакцинации.

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"Самый высокий суточный рекорд, который установили в последнее время, составляет 193 тысяч прививок", - говорится в сообщении.

С вхождением в красный уровень карантина Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок выросло вдвое, отметил Ляшко.

Подчеркнул, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобными для населения.

На этом также настаивал президент Владимир Зеленский на селекторном совещании.

Минздрав утвердил перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться. Приказ вступает в силу с 7 ноября 2021 года.

Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.

В планах Минздрава - расширить перечень профессий, для которых Covid-вакцинация является условием допуска к рабочему месту.

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