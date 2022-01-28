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понедельник, 31 января 2022 04:37

В Китае изменили концовку культового фильма "Бойцовский клуб"

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В Китае изменили концовку культового фильма &quot;Бойцовский клуб&quot;
Воображаемого Тайлера Дердена в китайской версии фильма отправили в психушку. Фото: IMDb

Китайская стриминговая платформа Tencent Video изменила концовку культового фильма "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера.

В новом финале полиция разоблачает главных героев, срывает их планы и арестовывает, пишет Hong Kong Free Press.

"Китайские кинофанаты заметили, что доступная на платформе версия фильма имеет переработанное завершение. Главный герой, которого играет Эдвард Нортон, там не наблюдает за взрывом зданий, что означает успех его плана повлечь крах финансовых сетей", - говорится в сообщении.

Для китайских зрителей вырезали эту сцену, заменив ее черным экраном с объяснением, что "полиция быстро разгадала весь план и арестовала преступников, предотвратив взрыв бомбы".

Воображаемого Тайлера Дердена в китайской версии фильма отправили в "психушку", а после лечения отпустили. На такие изменения отреагировал даже автор романа, по которому создавали фильм, Чак Паланик. Он саркастически заметил в Twitter, что теперь каждый в Китае "получил счастливый конец".

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Это не первый раз китайские цензоры вмешиваются во всемирно известные фильмы. В 2019 году Китай удалил несколько сцен в фильме "Богемская рапсодия", где упоминалась сексуальная ориентация музыканта Фредди Меркьюри.

В последнее время власти Китая усилили цензуру, активно взявшись за любой контент, связанный с порнографией, наркотиками, насилием, а также инакомыслящими. В стране запретили показ на телевидении "женоподобных мужчин", ужесточили правила относительно "неправильного контента" в телепрограммах, видеоиграх и тому подобное.

Министерство образования Китая распорядилось убрать из библиотек младшей и средней школы литературу, которая прославляет "идеи Запада".

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