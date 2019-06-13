Секс-скандал: режиссёр "Богемской рапсодии" хочет откупиться от своих жертв

Брайана Сингера обвинили в совращении малолетних. Фото: kinopoisk.ru

Режиссёра Брайана Сингера, который снял "Богемскую рапсодию", обвинили в растлении малолетних мальчиков.

Подробностями громкого секс-скандала поделилось издание The Hollywood Reporter.

Сесар Санчез-Гузман заявил, что режиссёр склонил к сексуальным отношениям в 2003 году, когда ему было 17.

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Сингер согласился заплатить $150 тыс. мужчине, который обвинил его в изнасиловании. Адвокаты знаменитости утверждают, что Брайан не виноват. А предложение денег это всего лишь юридическая формальность.

"Ожидая одобрения суда, истец и Сингер заключили соглашение. По его условиям, Сингер выплатит $ 150 тыс. Стороны откажутся от всех претензий и обвинений ", - прокомментировал ситуацию голливудский юрист Сингера.

В конце января 2019 все западные СМИ взорвались новостью: сразу 4 мужчины обвинили режиссера фильма "Богемная рапсодия" Брайана Сингера в сексуальных домогательствах. Статья появилась в издании The Atlantic и сразу же стала сенсацией. В материале говорилось, что 53-летний режиссер развращал несовершеннолетних мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет.