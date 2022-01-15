В Казахстане назвали количество погибших во время протестов

В Казахстане заявили о 225 погибших во время протестов. Большинство из них – мирные жители. Фото: Reuters

По данным Генпрокуратуры Казахстана, в ходе протестов в стране погибли 225 человек.

Об этом сообщает "Vласть".

Руководитель службы уголовных преследований генпрокуратуры Серик Шабалаев отметил, что большинство погибших – мирные жители. Во время беспорядков погибли 19 полицейских.

Также он заявил о более четырех тысячах пострадавших. "На сегодняшний день установлено 4578 пострадавших из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудников силовых ведомств", - сказал Шабалаев.

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Сейчас в больницах Казахстана находится 265 человек. "В клиниках продолжают лечение 265 пострадавших в результате событий, 67 из них находятся в реанимации", - сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Ассель Артакшинова.

Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ. В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение. 6 января в страну ввели войска ОКГБ. В пятницу, 7 января, Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения. 10 января Токаев заявил о подавлении протестов. И отменил режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Привычный режим действует с 7:00 13 января.