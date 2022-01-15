Россия начала выводить военных из Казахстана

Первые шесть самолетов с российскими военными, находившиеся в Казахстане из-за миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вернулись в Россию.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

В настоящее время военные производят разгрузку вооружения, военной техники и имущества.

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После торжественного митинга по случаю возвращения военнослужащие совершат марш в пункт постоянной дислокации.

Поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана состоится в течение 10 дней.

Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

6 января в страну ввели войска ОКГБ. В пятницу, 7 января, Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.

10 января Токаев заявил о подавлении протестов. И отменил режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Привычный режим действует с 7:00 13 января.