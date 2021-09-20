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понедельник, 20 сентября 2021 04:58

В Израиле ученики смогут вернуться к учебе только с отрицательным тестом на Covid-19

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В Израиле ученики смогут вернуться к учебе только с отрицательным тестом на Covid-19
Возвращение детей в школы запланировано на 30 сентября. Фото: Pixabay

Израильские школьники смогут вернуться к учебе после каникул только с отрицательным результатом теста на коронавирус – наборы для экспресс-тестирования родителям выдадут в школах.

Об этом сообщает Times of Israel. Указывается, что власти вынуждены были принять эту норму из-за роста количества случаев заболевания после празднования Рош ха-Шана. По данным Министерства здравоохранения, 59% новых случаев зафиксированы у детей школьного возраста.

Возвращение детей в школы запланировано 30 сентября. Ожидается, что новое правило будет введено для детей от детского сада до шестого класса. Перед началом учебного года родителей, чьи дети учатся в младшей школе попросили забрать из учебных заведений наборы для экспресс-тестирования, однако тогда делать тест был не обязательно.

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Теперь же родители должны будут использовать соответствующие наборы и подписать заявление о том, что тест оказался отрицательным.

В этом году дети во многих странах мира начали массово заражаться малоизвестным респираторным вирусом RSV, к которому не выработали иммунитет из-за карантинных ограничений.

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