В Израиле тысячи человек вышли на митинги против Нетаниягу

Кроме того, демонстранты ставят под сомнение эффективность усилий правительства по противодействию пандемии COVID-19. Фото: flickr.com

В Израиле тысячи человек вышли на очередные митинги против премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Только в Иерусалиме акция собрала более 10 тыс. человек.

Протестующие прошли маршем к официальной резиденции главы правительства, сообщили в полиции в ответ на запрос агентства dpa.

В Тель-Авиве демонстранты заблокировали несколько улиц возле центральной площади Ицхака Рабина. Группы протестующих были также замечены на многих мостах над шоссе в разных точках страны.

Кроме того, демонстранты ставят под сомнение эффективность усилий правительства по противодействию пандемии COVID-19 в условиях роста числа инфицированных.

Жесткие ограничительные меры, введенные властями с целью прекратить распространение инфекции, привели к скачку безработицы в стране.

Демонстрации с требованием отставки 70-летнего Нетаниягу продолжаются в Израиле уже несколько недель. Премьер-министра обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Расследование израильской полиции по премьера длилось более трех лет.