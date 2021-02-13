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суббота, 13 февраля 2021 17:34

В Италии новое правительство приняло присягу

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В Италии новое правительство приняло присягу
Члены нового правительства Италии. Фото: quirinale.it

В Италии новое правительство во главе с Марио Драги принес присягу перед президентом Серджо Маттарелла.

Это предпоследним шагом в процедуре утверждения правительства и завершает более чем 4 недели политического кризиса. Об этом сообщает ANSA.

Новое правительство называют "правительством национального единства", поскольку компромисс политсил позволил избежать досрочных парламентских выборов.

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Кабинет Марио Драги имеет поддержку всех парламентских фракций, кроме правых "Братья Италии". Ожидается, что ни одна из политсил не сможет развалить правительство самостоятельно.

Министерство экономики возглавит Даниэле Франко, министерство внутренних дел - Лучиано Ламорджезе, минюст - Марта Картабиа, которая была первой женщиной-президентом Конституционного суда.

МИД и дальше возглавлять Луиджи ди Майо, а министерство здравоохранения - Роберто Сперанца. Всего в правительстве 8 министерок и 15 министров.

Новое правительство еще ожидает вотум доверия в парламенте. Голосование в Сенате и нижней палате должны состояться на следующей неделе, 17-18 февраля.

В США продолжают отслеживать деятельность по достройке и сертификации "Северного потока-2". Если такие действия будут иметь место, состоится применения санкций.

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