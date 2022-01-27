В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео

В столице Грузии Тбилиси на здание российского дипломатического представительства с помощью проектора разместили огромное изображение украинского флага.

Также на здании была надпись "Слава Украине!". Об этом сообщил грузинский политический эксперт Егор Куроптев в Facebook. Также он обнародовал соответствующие фото и видео.

Автор: facebook.com/kuroptev.egor В столице Тбилиси на здание российского дипломатического представительства спроектировали огромное изображение украинского флага

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"Слава Украине! – на здании Секции России в Грузии. Браво друзья", - говорится в сообщении Куроптева.

Автор: facebook.com/kuroptev.egor На здании красовалась эмблема НАТО

На здании также красовалась эмблема НАТО. Во время этого можно услышать, как звучит гимн Украины.

Российское консульство не работает в Грузии с сентября 2008 года. Оно было закрыто после военной агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Недавно в Грузии прошла акция против российской агрессии. Сотни людей собрались недалеко от украинского посольства в Тбилиси в знак солидарности с Киевом. В руках держали украинские флаги и скандировали лозунги против президента РФ Владимира Путина.