Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты

В Тбилиси 12 июля новые протесты. Крайне правые сорвали 5 июля ЛГБТ-марш в столице, побив, в частности, более 50 журналистов. Через несколько дней один из операторов грузинского телевидения умер. Под здание парламента вышли, в частности, журналисты десятков медиа с требованием честного расследования, отставки премьера и главы МВД. Четыре канала на сутки прекратили вещание. Грузинский политолог Гела Васадзе из Тбилиси рассказал Gazeta.ua, что это часть более широкого политического кризиса, который длится более полугода, и в которой, кроме власти, и оппозиции, играет Россия и ее союзник - Грузинская православная церковь.

"Православные титушки" под прикрытием ФСБ

Ежемесячно в Тбилиси проводят десятки маршей и акций. Грузинское общество - свободно, и каждый гражданин имеет право открыто выражать взгляды и отстаивать права. Но есть одно событие, которое каждый раз вызывает истерию части общества - гей-парад, который на этот раз был посвящен международному месяцу ЛГБТ-солидарности. Об этом пишет издание "Грузия Online".

Тбилисский гей-парад не собирает десятки тысяч участников, как в других странах, они не идут с музыкой и танцами городом. Это небольшое событие, куда обычно приходят несколько десятков активистов, чтобы напомнить, что они такие же люди и граждане, и имеют право свободно говорить о своей ориентации, не поддаваясь насмешке или насилию.

Автор: Reuters Оператор Лексо Лашкарава умер через несколько дней после избиения на марше ЛГБТ в Тбилиси

Однако соблюдение их прав отнюдь не устраивает пророссийские силы в Грузии и их союзника православную церковь. Каждый раз попытки ЛГБТ-активистов провести мероприятие сопровождают провокации и насилие со стороны прокремлевских организаций с молчаливого согласия властей.

На этот раз ко дню марша, 5 июля, они завезли из регионов несколько тысяч религиозных фанатиков и учинили погром в центре Тбилиси с нападениями на офис ЛГБТ, избиением журналистов и случайных прохожих при полном бездействии полиции. Кроме того, агрессивная толпа разгромила палаточный городок оппозиции перед парламентом и сорвала флаг ЕС, поставив на его месте православный крест.

"Власть переиграла себя в попытке показать себя защитниками традиционных ценностей", - грузинский политолог

"Это часть более широкого политического кризиса, который продолжается в Грузии с ноября 2020 года, когда были парламентские выборы. - рассказывает Gazeta.ua политолог Гела Васадзе. - На них победила правящая "Грузинская мечта". Оппозиционные партии отказались участвовать в заседаниях парламента. Проходили многотысячные митинги. Власти решили воспользоваться маршем и набрать голосов накануне местных выборов, которые должны быть в октябре. Хотели показали себя консерваторами и защитниками традиционных ценностей, а оппозицию сторонниками гей-сообщества. В результате, власть переиграла себя. На улицы вышли многие агрессивно настроенных правые. Их поддержала церковь, тесно связана с Москвой, и российскими спецслужбами. Эти люди сыграли ключевую роль в трагедии. Они дважды сняли и сожгли флаг ЕС. Очевидна, картина гибридной войны России".

Автор: Reuters Детали разбитой камеры и цветы на месте избиения оператора, который умер через несколько дней

"Кроме ЛГБТ-активистов, били всех без учета журналистов. - продолжает политолог. - За несколько дней умер оператор. Сейчас продолжаются споры, умер ли от того, или нет. Но это не имеет значения, потому что человек погиб после избиения. Еще один человек потерял глаз. У нас опять обострился политический кризис. Одна партия покинула парламент. В Грузию вновь приезжает председатель Европейского совета Шарль Мишель, чтобы урегулировать конфликт".

"Последствия будут непредсказуемы. - заключает Васадзе. - Впереди местные выборы, которые являются референдумом доверия к власти. Если наберет меньше 43%, то, по закону, ей придется провести досрочные выборы. Те, кто участвовал в избиении - опора власти во время выборов. Поэтому их не могут не наказать, но не могут и не наказывать. Поэтому ситуация напряженная".

Грузинский Медведчук - Ливан Васадзе

Главным организатором и спонсором погромов стал бизнесмен Леван Васадзе, недавно приехавший из России, - пишет "Грузия Online". В этом году он заявил о намерении войти в грузинскую политику. Он прожил большую часть жизни в Москве, где работал топ-менеджером в крупных российских госкорпорациях. В России без тесного сотрудничества с Кремлем, такое невозможно.

При власти Михаила Саакашвили в 2004-2013 годах, Васадзе боялся приехать в Грузию через связи с российскими спецслужбами. Но после прихода к власти в Тбилиси пророссийского олигарха Биндзина Иванишвили с его партией "Грузинская мечта", которые правят до сих пор, и последующего ослабления грузинской правоохранительной системы, завербованный Кремлем бизнесмен вернулся на родину, чтобы попытаться изменить ее политический курс.

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Из всего спектра грузинских политиков вряд ли найдется кто-то еще столь ко же сильно предан России, и более фальшивый, чем Васадзе. Привыкший носить дорогие костюмы и ходить в элитные рестораны в Москве, на родине он переоделся в сельскую одежду, развесил по дому иконы, на фоне которых записывает эфиры в YouTube, посвященные защите православия и традиционных ценностей.

В то время, как Россия оккупировала 20% грузинских территорий, а российские танки в 40 км от Тбилиси, Васадзе видит главную угрозу для Грузии в разврате и содомии, идущих с Запада. Альтернативу Западу он видит в России, которая для него является православным старшим братом и надежным партнером, а не страной-оккупантом.

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Массовые убийства грузин, искоренения грузинского языка и насильственная русификация в оккупированных Абхазии и Цхинвальском районе волнуют его гораздо меньше, чем выдуманная гей-угроза.

Если бы Васадзе захотел, то бы узнал, что только во время войны в Абхазии в 1992 году пророссийские сепаратисты и боевики убили около 30 тыс. Грузин, среди которых - огромное количество молодых ребят, готовых создать семью. Но его не для прислали из Москвы в Грузию, чтобы отвечать на такие вопросы. Его задача в распространении мракобесия и провоцировании конфликтов.

Конечно, в Грузии есть разное отношение к вопросу нетрадиционной ориентации, но агрессия погромщиков точно не отражает мнения большинства грузин. Некрасивая картинка бешеной толпы, которая бьет журналистов и ЛГБТ-активистов, вряд ли добавит позитивного имиджа Грузии. Чем больше таких акций будет, тем меньше у цивилизованного мира будет желание иметь дело с дикарями, и тогда перед Грузией откроет свои широкие "дружеские объятия" "единоверная" Россия.

"Двоякая идентичность грузинского общества - за интеграцию с ЕС, но против европейской толерантности", - немецкий политик

Многие ужаснулись от кадров из Тбилиси. Хотя премьер Ираклий Гарибашвили позже осудил нападения, он также сказал, что гей-парады неприемлемы для значительной части грузинского общества. Инцидент - свидетельство внутренней разобщенности Грузии. Общество борется против двоякой идентичности. 80% грузин хотят интеграции с ЕС и готовы к реформам. Но так же населения живет под сильным влиянием православной церкви, которая занимает открыто реакционную позицию и не поддерживает вступление Грузии в ЕС. По взглядам относительно геев она мало отличается от РПЦ. Об этом пишет для Deutsche Welle бывший уполномоченный немецкого правительства по защите прав человека Маркус Ленинг.

Автор: Reuters Акция грузинских журналистов возле парламента Грузии

Социологические опросы регулярно показывают, что грузины в большинстве выступают против того, чтобы ЛГБТ-политики становились депутатами. То, что Грузии предстоит еще долгий путь реформ, показала тоже драма на парламентских выборах в ноябре 2020-го. Тогда ОБСЕ говорила о распространенных обвинения в давлении на избирателей. Наблюдатели критиковали преследования журналистов, тех, кто мониторил выборы, а также в нарушении тайны голосования и случаях подкупа голосов. Оппозиция отказалась признать результаты выборов, премьер подал в отставку и его ненадолго заменил министр обороны, а лидера оппозиции Нику Мелиа арестовали.

После длительного политического диалога между партиями при посредничестве ЕС и после освобождения Мелии под залог в мае этого года оппозиционные партии согласились занять свои места в парламенте. Но парламентские выборы оставили после себя горький привкус. Только 24% избирателей считают их честными, а демократической Грузию называют 45% грузин. Президенту и парламенту полностью доверяют лишь 3% жителей.

Автор: Reuters Акция памяти о пострадавших в результате агрессии 5 июля и с требованием отставки премьера в центре Тбилиси

Размывание границ между правящей партией и государством остается еще одним препятствием планам Грузии к членству в ЕС. В недавней резолюции по Соглашению об ассоциации с Грузией Европарламент в целом положительно оценил прогресс Тбилиси в проведении реформ, но вновь призвал воздержаться от политически мотивированных судов, реформировать процедуру отбора судей, и расследовать все случаи непропорционального применения силы полицией.

Поэтому неудивительно, что Брюссель не проявил особого желания обсуждать возможное членство Грузии в ЕС во время визита президента страны в январе этого года. Но так же Евросоюз стратегически заинтересован в дальнейшем улучшении отношений с Грузией. Этого невозможно достичь без верховенства права, защиты меньшинств и независимых СМИ. Конечно, изменение социальной и политической парадигмы не происходит за день, но дальнейшая поддержка со стороны ЕС и выделение им финансов без выполнения грузинской стороной обязательств и реального прогресса ослабляет готовность к реформам в Грузии и доверие грузин к Евросоюзу.

Последние масштабные акции протеста в Грузии состоялись в ноябре 2020 года, после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".