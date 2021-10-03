В Гондурасе пожар уничтожил более 200 домов

Пожар вспыхнул еще до рассвета. Фото: Pixabay

Пожар уничтожил или повредил более 200 зданий на острове Гуанаха в Гондурасе. Об этом сообщает The Guardian.

"Можем подтвердить, что нет жертв, но есть огромные материальные потери", - сказал министр Национальной системы управления рисками и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Гондураса Макс Гонсалес.

По его словам, в результате пожара травмированы четыре человека.

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Отмечается, что пожар вспыхнул еще до рассвета, и жители пытались взять ее под контроль, поскольку на острове нет пожарных.

Утром 1 октября в инфекционной больнице румынского города Констанца возник пожар. Погибли по меньшей мере девять человек.