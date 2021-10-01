В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие

Утром 1 октября в инфекционной больнице румынского города Констанца возник пожар. Погибли по меньшей мере девять человек.

Вспыхнуло в отделении интенсивной терапии, где лечат Covid-больных, пишет "Европейская правда".

Всех пациентов эвакуировали из больницы. Некоторых через окна. К середине утра пожар ликвидировали, сообщила инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии.

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Всего в больнице находились 113 пациентов, 10 из них - в реанимации.

Причина пожара неизвестна. Расследование установит, были ли причиной технические неполадки или человеческий фактор.

В Румынии за последний год произошли еще два смертельных пожара в больницах.

В ноябре прошлого года вспыхнуло в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом в городе Пятра-Нямц. 10 человек погибли.

В январе огонь охватил палату в больнице Бухареста. Погибли по меньшей мере пять человек.

Волна пожаров в Румынии вызвала обеспокоенность по поводу устаревшей больничной инфраструктуры в стране. После пожара в Бухаресте президент Клаус Йоханнис призвал к срочным и глубоким реформам. По его словам, подобные трагедии "не должны повториться".