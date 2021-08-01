В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

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Бывший охранник в нацистском концлагере Заксенхаузен под Берлином, которому сейчас 100 лет, предстанет перед судом осенью, через 76 лет после окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает Reuters. Окружной суд Нойруппина признал обвинения в соучастии в убийстве по 3500 делам, и судебный процесс намечен на октябрь. Обвиняемый должен иметь возможность предстать перед судом от двух до двух с половиной часов в день, сообщил представитель суда.

Обвиняемый, имя которого не было названо в соответствии с немецкими законами о СМИ в отношении подозреваемых, как сообщается, работал с 1942 по 1945 год охранником лагеря в Заксенхаузене, где около 200 000 человек были заключены в тюрьму и 20 000 убиты.

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В то время как число подозреваемых в нацистских преступлениях сокращается, прокуратура все еще пытается привлечь людей к ответственности.

Знаменательный приговор в 2011 году открыл путь к большему количеству судебных преследований, поскольку работа в концентрационном лагере впервые была признана основанием для вины без доказательств конкретного преступления.

В польском Люблине обнаружили немецкий бункер времен Второй мировой войны. На находку наткнулись рабочие, которые строили подземный паркинг.