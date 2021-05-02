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понедельник, 03 мая 2021 01:58

В Финляндии десятки людей умерли от неизвестного наркотика

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В Финляндии десятки людей умерли от неизвестного наркотика
Полиция подозревает распространения исключительно опасного наркотика или наркотической смеси. Фото: Pixabay

В Финляндии зафиксирован ряд смертей от неизвестного наркотика. Некое токсичное вещество убило уже несколько десятков молодых людей в Хельсинки и Турку.

Данные о количестве жертв разнятся, но везде отмечается, что умершие - в основном молодые люди немного старше 20 лет. В течение апреля на юго-западе страны зафиксировано пять случаев смерти от передозировки новых наркотиков, пишет издание Yle. В то же время другие издания говорят о десяти погибших. А, к примеру, газета Turun Sanomat сообщает о пятидесяти пострадавших от употребления непонятного вещества.

По словам комиссара по уголовным делам Яри ​​Риали, полиция подозревает распространение в указанных районах исключительно опасного наркотика или наркотической смеси.

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"Есть признаки того, что эти случаи могут быть связаны с передозировкой, вызванной лекарствами, наркотиками или их взаимодействием", - цитирует издание комиссара по уголовным делам Яри Риали.

По некоторым сведениям, в состав смеси входят седативные препараты, наркотики и еще "какое-то неизвестное вещество", содержавшее среди прочего фентанил – опиоидное обезболивающее, потенциально опасное в больших дозах.

Двух маленьких детей доставили в больницу в столице Северной Ирландии Белфасте после того, как они наелись наркотиков, приняв их за сладости.

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03
мая

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