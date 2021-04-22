Дети наелись наркотиков, приняв их за сладости

Улица Белфеста, где дети нашли наркотики / Google Earth

Двух маленьких детей доставили в больницу в столице Северной Ирландии Белфасте после того, как они наелись наркотиков, приняв их за сладости.

7-летние дети нашли таблетки в запечатанном пакете на улице и подумали, что это сладости. Об этом пишет The Sun.

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Дети нашли наркотики в пластиковом пакете для бутербродов. Родители, которые на время оставили детей без внимания, доставили их в больницу после того, как узнали, что произошло. Сейчас с детьми все в порядке и они находятся под наблюдением врачей. Местная полиция предупреждает, что родители должны тщательнее объяснять детям, что нельзя есть найденные вещи, и о возможных последствиях.

Между тем, в августе прошлого года в Полтаве 20-летний иностранный студент, находясь в состоянии наркотического опьянения, похитил автомобиль. На заднем сиденье в то время были двое маленьких детей владельца авто. Похитителя задержала полиция. С детьми все в порядке.