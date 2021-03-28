В Филадельфии в результате стрельбы ранены 7 человек

В американском городе Филадельфия неизвестный открыл стрельбу возле спорт-бара. В результате были ранены семь человек. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает местное издание Philadelphia Inquirer.

По информации полиции, ЧП произошло в пятницу в 20.00 по местному времени. В баре завязалась ссора и вскоре раздались выстрелы.

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Издание отмечает, что все семь человек пострадавших в результате стрельбы отправлены в больницы, при этом состояние четырех оценивается как критическое.

"Все раненые - мужчины. На месте инцидента правоохранители обнаружили 21 гильзу", - отмечает издание.

Во время стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США погибли 2 человека. Еще 8 человек получили ранения, среди них полицейский.