В перестрелке погибли 2 человека

В штате Вирджиния устроили масштабную перестрелку. Фото: CNN

Во время стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США погибли 2 человека.

Еще 8 человек получили ранения, среди них полицейский, сообщили в Daily Mail.

Перестрелка произошла вечером 26 марта.

"У нас очень хаотичный инцидент, очень хаотичная ночь на пляже. Много мест преступлений", - сообщили в полиции.

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Стреляли минимум в трех разных местах вблизи океана. Одного из погибших застрелила полиция. Ранение получил и полицейский, которого сбил автомобиль.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.

В штате Оклахома, США, в результате стрельбы были убиты 6 человек, в том числе 5 детей. Мужчину с оружием взяли под стражу. Ночью в полицию поступил телефонный звонок о том, что несколько человек стреляли по дому в городе Маскоги.