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среда, 25 ноября 2020 15:37

В Европе больше всего новых больных и умерших от коронавируса в мире

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В Европе больше всего новых больных и умерших от коронавируса в мире
Пустые столики кафе в Берлине / CNN

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Европа осталась крупнейшим мировым источником новых случаев заболевания и смертей от Covid-19.

Согласно отчету ВОЗ, на Европу приходится 44% новых случаев заболеваний в мире и 49% новых случаев смертей за последнюю неделю. Об этом пишет СNN.

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За последние 7 дней в Европе зарегистрировано 32 684 смертельные случаи коронавируса. Реагируя на эту новость, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС не слишком быстро ослаблять карантин из-за коронавируса при приближении рождественских праздников.

"Я знаю, что владельцы магазинов, баров и ресторанов хотят положить конец всем ограничениям, но ми должны вынести уроки из лета, и не повторять одни и те же ошибки. Слишком быстрое и сильное расслабление - риск для третьей волны коронавируса после Рождества", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что предупреждала несколько недель назад, что нынешнее Рождество будет иным. Но добавила, что есть хорошие новости - Еврокомиссия заключила контракты на вакцины с 6 фармацевтическими компаниями, поэтому первые граждане стран ЕС могут быть вакцинированы уже до конца декабря.

Количество новых случаев заболевания, зарегистрированных в Европе на прошлой неделе, снизилась за неделю на 6%, до 1,77 млн, после снижения еще на 10% на предыдущей неделе, говорится в отчете ВОЗ. Это последствия более строгих карантинных мероприятий.

Самое большое количество смертей в Европе приходится на Великобританию - почти 56 тыс., Италию - 51,3 тыс. и Францию - 50,2 тыс.

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