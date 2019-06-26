В единственного в мире розового дельфина родился детеныш

У единственного в мире розового дельфина родились детеныши. Фото: pikabu.ru

В 2007 году капитан Эрик Рой плыл по реке в Луизиане, США. Увидел рядом со стаей обычных дельфинов-афалин розового, которого прозвали Пинки, пишет adme.

"Мне очень повезло, что я увидел это невероятное животное, а также посчастливилось работать и жить в районе, где часто появляются такие фантастические существа", говорит Эрик Рой.

Ученые до сих пор не установили причину необычного цвета дельфина. Некоторые считают, что причиной является половой деморфизм, когда существует разница между размером и цветом самца и самки.

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Ученый Грег Баш с биотехнического института в Алабаме считает, что причиной розового цвета дельфина являются генетические мутации.

Цвет глаз дельфина красный. Это означает, что его родители имели мутацию.

Местный моряк Томас Адамс говорит, что видел, как дельфин плавает рядом с двумя другими розовыми дельфинами. Это может означать, что в Пинки родились детеныши.

Животные могут, сами не зная об этом, быть уникальными видами в мире. Трудно представить слона или Китай не серого цвета. Они могут быть розовыми. То же самое со змеей и попугаем. Их можно увидеть далеко не в каждой книге.