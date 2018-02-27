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вторник, 27 февраля 2018 19:47

В церкви будут бить в колокол со свастикой и Гитлером
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Община города Герксгайм-ам Берг проголосовала за сохранение церковного колокола времен эпохи национал-социализма.
Фото: Tag24
10 голосами против трех местный совет решил, что колокол останется "толчок к примирению и памятником против насилия и несправедливости".
В прошлом году колокол стал предметом широкой дискуссии в Германии, а местная Евангельская церковь даже предлагала за свой счет демонтировать его
По мнению местных властей, выбрасывание колокола стало бы "бегством от адекватной и взвешенной культуры памяти".

Община города Герксгайм-ам Берг в немецкой земле Рейнланд-Пфальц проголосовала за сохранение церковного колокола времен эпохи национал-социализма.

Речь идет о колоколе 1934 года в башни местной протестантской церкви Святого Иакова. На нем изображена свастика и надпись "Все ради Отечества - Адольф Гитлер", передает DW.

10 голосами против 3 местный совет решил, что колокол останется "толчком к примирению и памятником против насилия и несправедливости".

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В прошлом году колокол стал предметом широкой дискуссии в Германии, а местная Евангельская церковь даже предлагала за свой счет демонтировать его и установить новый.

"Общество считает нужным ясно понимать, в каком направлении мы движемся", - отметил мэр города Георг Велькер.

По мнению местных властей, выбрасывание колокола стало бы "бегством от адекватной и взвешенной культуры памяти".

Книгу нацистского диктатора Адольфа Гитлера "Майн Кампф" предлагали как "Прекрасный подарок" в британском книжном магазине.

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