В Британии появятся новые паспорта

С середины 2020-го все новые паспорта будут синими. Их будут украшать цветочные эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Фото: news.sky.com

Со следующего месяца британцам будут выдавать паспорта синего цвета. Это связано с выходом страны из состава Евросоюза.

"Выход из ЕС дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", - заявила министр внутренних дел Прити Пател, пишет Sky News.

Новые паспорта в Британии будут выдавать поэтапно. С середины 2020-го все новые паспорта будут синими. Их будут украшать цветочные эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

В новом паспорте страница с данными о гражданине будет выполнена из поликарбоната, который содержит технологии, встроенные в документ для обеспечения безопасности персональных данных.

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Стандартные паспорта по-прежнему будут состоять из 34 страниц. В то же время паспорта "Джамбо" для путешественников будут иметь 54 страницы.

Владельцы бордовых паспортов могут пользоваться ими пока не истечет срок действия.

Бордовые паспорта в Британии появились 1988-го. Это было связано с рекомендациями ЕС. В то же время с марта 2019-го их начали выдавать без надписи "Европейский Союз" на лицевой стороне обложки.