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четверг, 05 августа 2021 13:00

В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ

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В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
Жителям поселка запретили приближаться к территории. Фото: pixabay.com

В Беларуси на месте бывшего ракетного хранилища под Минском строят лагерь для политических заключенных.

Вблизи поселка Новоколосово на территории площадью 80 га находится военная охрана, сообщает CNN. По периметру объекта установили три уровня забора под напряжением и новые видеокамеры. Разместили отремонтированные бараки, на окнах которых решетки и светоотражающее стекло.

"Белорусские активисты высказывают опасения, что авторитарный режим может использовать такие лагеря для содержания политзаключенных, когда обычные тюрьмы переполнятся. Политическими заключенными в Беларуси признали более 500 человек", - говорится в публикации.

Пока неизвестно, как заведение выглядит изнутри и есть ли в лагере узники. Представитель западной разведки заявил, что "использование объекта в качестве лагеря для пленных возможно", хотя прямых доказательств этого нет.

Военная охрана объекта запрещает местным жителям приближаться к территории. Двое очевидцев заметили там военные патрули.

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Следственный комитет Беларуси открыл почти 4,7 тыс. уголовных дел с начала протестов после выборов президента 2020 года. Больше всего дел открыли из-за порчи имущества и оскорблений представителей власти. По 857 делам уже завершили расследование. В суд передали 825 уголовных дел о 1184 преступлениях.

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