В Беларуси в биткоинах начали выплачивать компенсации за участие в протестах

"Фонд солидарности" начал выплачивать биткоинами компенсации уволенным белорусам. Фото: NEXTA

Некоммерческая организация "Белорусский фонд солидарности", базирующаяся в Нидерландах, начала выплачивать компенсации в биткоинах белорусам, уволенным с предприятий за активную гражданскую позицию и участие в протестах против правления лица, исполняющего обязанности президента страны, Александра Лукашенко.

Фонд создали основатели компании - разработчика искусственного интеллекта DeepDee Ярослав Лихачевский и Алексей Кузьменков, сообщает портал ForkLog.

За первую неделю его существования привлекли €1 млн. Средства собирают через программу фандрайзинга от Facebook, PayPal, Revolut, биткоины и Ethereum.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию

Претендовать на выплаты могут 3 категории людей:

- уволенные за активную гражданскую позицию сотрудники государственных предприятий;

- государственные служащие и силовики, которые отказались от должностей из-за несогласия с действиями правительства;

- бастующие, но не уволенные сотрудники государственных предприятий, которых некому заменить, например шахтеры.

Размер единоразовой выплаты составляет €1,5 тыс. Претенденты должны доказать факт увольнения или участия в протестах на предприятиях, а также публично заявить о гражданской позиции в видеообращении.

Фонд выдает инструкции получателям и объясняет, как обменять биткоин на белорусские рубли, хотя и не рекомендует делать это в условиях резкой девальвации.

Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результатов выборов президента.