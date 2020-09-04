Лукашенко объявили в розыск

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, который в настоящее время исполняет обязанности президента страны.

На сайте указано, что Лукашенко "Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь", сообщает белорусское издание "Наша Нива".

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

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Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.

Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента.