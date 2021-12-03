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пятница, 03 декабря 2021 17:19

В Беларуси соцсети "Радио Свобода" признали "экстремистскими"

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В Беларуси соцсети &quot;Радио Свобода&quot; признали &quot;экстремистскими&quot;
Сейчас за решеткой находятся двое журналистов "Радио Свобода" – Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Фото: facebook.com/radiosvoboda.org

Центральный районный суд столицы Беларуси Минска признал "экстремистскими материалами" информационную продукцию Telegram "Радио Свобода-Беларусь", его аналоги в социальных сетях и YouTube.

Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД в Telegram 3 декабря, пишет "Радио Свобода".

Офис "Радио Свобода" в Минске опечатали силовики.

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В прошлом году МИД Беларуси лишил аккредитации всех журналистов "Радио Свобода", а также десятки других представителей иностранных СМИ.

Сейчас за решеткой находятся двое журналистов "Радио Свобода" – Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская под следствием.

В Беларуси "экстремистскими" признаны более 300 Telegram-каналов. В большинстве своем они имеют политическую тематику и критикуют деятельность самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Наибольший из признанных экстремистскими Telegram-канал Nexta Live насчитывает более 989 тыс. подписчиков.

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Дата
03
декабря

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