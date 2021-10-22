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пятница, 22 октября 2021 23:05

Фанатов Цоя официально признали "экстремистами"

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Фанатов Цоя официально признали &quot;экстремистами&quot;
В Беларуси сторонников песен Цоя официально признали "экстремистами". Фото: pixabay.com

Перечень организаций, причастных к "экстремистской" деятельности в Беларуси пополнили две платформы в Telegram. Одна из них объединяет сторонников песен Виктора Цоя.

Об этом сообщили пресс-служба МВД Беларуси в Telegram.

"Приняли решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность с помощью Telegram-канала "Ждановічи сення" и Telegram-чата "Ждановичі 2020 року - клуб любителів пісень Цоя", экстремистским формированием и запрете его деятельности", - говорится в сообщении.

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Песня Цоя "Перемен" стала одним из символов акций протеста в Беларуси против прихода к власти в августе прошлого года самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В Беларуси "экстремистскими" признаны более 100 Telegram-каналов. Подавляющее большинство из них имеют политическую тематику и критикуют деятельность диктатора Лукашенко. Крупнейший из признанных "экстремистскими" Telegram-канал Nexta Live насчитывает 989 тыс. подписчиков.

В Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков Telegram-каналов, объявиленных "экстремистскими". Соответствующее постановление правительство Беларуси приняло 12 октября.

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