В Беларуси начнут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы

Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы. Фото: Reuters

В Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков Telegram-каналов, которые объявили "экстремистскими".

Соответствующее постановление правительство Беларуси приняло 12 октября, сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД страны. Документ регламентирует порядок реализации положений закона "о противодействии экстремизму".

"Подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекать к ответственности как участников экстремистского формирования. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Экстремистскими формированиями будут признавать "незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и соцсетях".

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В Беларуси "экстремистскими" признаны более 100 Telegram-каналов. Подавляющее большинство из них имеют политическую тематику и критикуют деятельность диктатора Александра Лукашенко. Nexta Live, крупнейший из признанных "экстремистскими" Telegram-канал, насчитывает 989 тыс. подписчиков.