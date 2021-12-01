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среда, 01 декабря 2021 12:27

Евросоюз дал "зеленый свет" новым санкциям против Лукашенко

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Евросоюз дал &quot;зеленый свет&quot; новым санкциям против Лукашенко
В список добавили несколько судей и прокуроров, которые помогали режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко. Фото: Reuters

Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе Польши и Литвы.

Ограничения против 17 человек и 11 организаций вступят в силу 2 декабря, сообщил в среду брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций в отношении Беларуси. Работа над шестым пакетом началась, но пока рано говорить о цифрах. Он может быть готов в январе-феврале", - написал Йозвяк.

В список входят национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" и туристические компании, которые в ЕС считают причастными к организации перевозки мигрантов преимущественно с Ближнего Востока к границам восточного фланга блока.

Кроме того, в список добавили несколько судей и прокуроров, помогавших режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко расправиться с протестующими после спорных выборов в августе 2020 года.

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Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. Польша, Латвия и Литва установили заборы и привлекли тысячи пограничников, солдат и полицейских, чтобы защитить границу, где расположились тысячи мигрантов. По данным организаций помощи, за последние месяцы погибли по меньшей мере 11 мигрантов.

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01
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