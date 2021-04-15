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четверг, 15 апреля 2021 16:08

В Беларуси открыли более 3 тыс. уголовных дел за протесты

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В Беларуси открыли более 3 тыс. уголовных дел за протесты
Более 750 дел завели за "осквернение сооружений и порчу имущества". Фото: Reuters

В Беларуси Генеральная прокуратура открыла более 3 тыс. уголовных дел из-за протестов против режима самопровозглашённого президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Геннадий Диско, сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим количеством общественно-опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности. Зарегистрировано более 3 тыс. преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста", - говорится в сообщении.

Более 750 дел завели за "осквернение сооружений и порчу имущества", еще 600 - за оскорбление представителей власти и более 300 за насилие или угрозы в отношении силовиков.

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Генеральная прокуратура Беларуси 29 марта обвинила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в подготовке теракта и завела на нее уголовное дело.

В Беларуси суды вынесли приговоры в отношении более чем 100 человек, которых обвинили в "насилии или угрозах его применения в отношении сотрудников внутренних дел или их близких".

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