В Беларуси осудили более 100 протестующих за "насилие над силовиками"

Белорусские суды вынесли приговоры в отношении протестующих. Фото: dw.com

В Беларуси суды вынесли приговоры в отношении более 100 человек, которых обвинили в "насильственности или угрозах ее применения в отношении сотрудников внутренних дел или их близких".

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики

"На текущий момент в суд передано 109 таких уголовных дел в отношении 147 человек. Осуждено более 100 граждан, из них 67 - к лишению свободы, 33 - ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа", - прокомментировали в ведомстве.

Белорусская прокуратура уверена, что за так назымаемые угрозы и насилие против силовиков протестующие должны отвечать перед законом. Осужденные наказываются арестом или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы до 6 лет.

Страны Балтии, Латвия, Литва и Эстония, ввели санкции против 118 сторонников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.