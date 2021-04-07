Тихановская предлагает Лукашенко провести переговоры

В качестве посредников оппозиция видит лишь те государства, которые способны влиять на ситуацию. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила самопровозглашённому президенту страны Александру Лукашенко переговоры. Она готова провести их непосредственно с ним, а также с его представителями.

Для определения предмета обсуждения оппозиция готова начать консультации без предварительных условий, сообщили на сайте Тихановской.

"Учитывая отсутствие доверия между сторонами, площадкой для предварительных консультаций и контактов может выступить ОБСЕ. Контактная площадка в рамках ОБСЕ позволит включить в процесс Россию, позиция которой в настоящее время является главным препятствием к решению белорусского политического кризиса", - говорится в сообщении.

В качестве посредников оппозиция видит лишь те государства, которые способны влиять на ситуацию. Это США, Россия, Франция, Германия и Швейцария.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва отказала Тихановской в просьбе по поводу Беларуси

Генеральная прокуратура Беларуси 29 марта обвинила Тихановскую в подготовке теракта и завела уголовное дело.